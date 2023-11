Wonderkind Wembanyama maakt hype rondom hem waar in vijfde NBA-duel

In zijn eerste vier NBA-wedstrijden deed hij het niet slecht, maar ook niet spectaculair. Bij zijn debuut tegen Dallas Mavericks kwam hij tot 15 punten, daarna was hij goed voor 21, 11 en 18 punten. Maar tegen de Suns in Phoenix toonde hij aan wat hij kan, met name in het laatste kwart.

De hype rond de entree van Victor Wembanyama in de NBA kende de afgelopen weken geen grenzen, maar in zijn vijfde duel voor San Antonio Spurs heeft het 19-jarige wonderkind zich voor het eerst in alle glorie laten zien aan de Amerikaanse basketbalwereld.

"Iemand moet het doen", was het nuchtere commentaar van de jongeling na afloop. "Vandaag deden we het op deze manier, morgen kan het weer een van mijn teamgenoten zijn. Zo gaat dat met grote ploegen."

"Er is niemand zoals hij. We zijn allebei mager en hij heeft gezegd dat hij naar me heeft gekeken toen hij opgroeide, maar hij is echt een unieke speler. Ik zie iemand die zijn eigen manier van basketballen zal opleggen in de toekomst", zei Durant.

Ook Suns-guard Devin Booker was onder de indruk van zijn jonge tegenstander. "Hij is een ongelooflijk talent. Iedereen weet dat wel, denk ik, en iedereen probeert nog uit te vogelen wie hij is, want we hebben hem nog nooit gezien. Hij heeft in ieder geval een geweldige avond gehad."

Wembanyama zelf bleef bescheiden: "In de NBA spelen de grootste basketballers ter wereld. Maar tot nu toe gaat het best aardig."

