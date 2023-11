Ook B-staal Jumbo-Visma-renner Hessmann bevat verboden stof

Na de eerste positieve testuitslag van de 22-jarige Duitser in juni bracht Jumbo-Visma naar buiten dat de stof diureticum was aangetroffen, beter bekend als plaspil. Die heeft een vochtafdrijvende werking en een maskerend effect bij eventueel gebruik van zwaardere stoffen op de dopinglijst. Het gebruik door gezonde personen kan onder andere leiden tot hartritmestoornissen, verzuring en oververhitting.

Jumbo-Visma legde Hessmann in juni een voorlopig schorsing op. De ploeg is tot nu toe niet ingegaan op verzoeken van de NOS om een reactie op de positieve B-staal.

Vooronderzoek justitie

In augustus bracht de NOS naar buiten dat het Duitse Openbaar Ministerie een vooronderzoek was gestart naar aanleiding van de positieve dopingtest van Hessmann. Ook werd zijn woning doorzocht en werden enkele "gegevensdragers" in beslag genomen.