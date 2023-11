Rusland zet Oekraïense krijgsgevangenen in aan het front in Oekraïne

Rusland heeft een bataljon gevormd dat bestaat uit Oekraïense krijgsgevangenen. Het Bohdan Chmelnytsky-bataljon, vernoemd naar een Oekraïense kozakkenleider, bestaat volgens Russische staatsmedia uit 70 à 80 gevangengenomen Oekraïense militairen. Zij worden volgens Moskou binnenkort naar het front in Oekraïne gestuurd.

Het inzetten van krijgsgevangenen voor militaire doelen gaat in tegen de Geneefse Conventie, dat de basis vormt van het humanitair oorlogsrecht. "Krijgsgevangenen mogen niet worden gedwongen worden militair of gevaarlijk werk te doen", dicteert de verdragstekst uit 1949.

Maar, zo beweerde de verantwoordelijk commandant eerder bij het Russische staatspersbureau Ria Novosti, de tientallen Oekraïners hebben zich "vrijwillig" gemeld. Ook zouden zij een Russisch paspoort hebben geaccepteerd. "Ik heb een eed afgelegd aan Rusland omdat ik wil dat de Oekraïners en Russen worden verenigd als één volk", dreunt een overloper op in een gisteren gepubliceerd interview.

Het is lastig om vast te stellen dat het humanitair oorlogsrecht wordt overtreden, zegt universitair docent internationaal strafrecht Marieke de Hoon. "Hoe stel je vast of iemand geheel vrijwillig is overgelopen, of dat er sprake is van dwang of het brainwashen van iemand? Of dat het de enige kans is om foltering of erger te voorkomen?"

Rusland houdt naar schatting enkele duizenden Oekraïense krijgsgevangenen vast. "Het kan zo zijn dat iemand daadwerkelijk wil overlopen en dat Rusland die kans biedt", zegt De Hoon. De Amerikaanse denktank ISW gaat ervan uit dat de krijgsgevangenen "vermoedelijk werden gedwongen" tot de dienstplicht.

Lastige spagaat

De inzet van Oekraïense krijgsgevangenen staat niet op zichzelf. Na de illegale, niet-erkende annexatie van de bezette regio's werd het mogelijk om de 'nieuwe' bevolking van Rusland op te roepen voor het leger, en te laten vechten tegen het eigen vaderland. Volgens Oekraïense media zijn duizenden mannen in de bezette regio's gedwongen om in dienst te treden.

Voor familieleden van gevangengenomen Oekraïense militairen komt het nieuws over de vorming van het Chmelnytsky-bataljon als een nachtmerrie. "Hier wordt al maanden over gesproken, maar nu blijkt dat ze ook echt moeten vechten", vertelt Angelina, een zus van een Oekraïense militair die al ruim een jaar in Russische gevangenschap leeft.

De inzet van Oekraïners in het Russische leger stelt de Oekraïense autoriteiten in een lastige spagaat. Want hoe ga je om met deze landgenoten, die (al dan niet gedwongen) tot de vijandelijke strijdkrachten behoren?

Journalist Aleksander Chrebet van de Kyiv Independent volgt de kwestie op de voet. Hij sprak met meerdere Oekraïners die meevochten met de Russen, maar inmiddels gevangen zijn genomen door de Oekraïners. Zij riskeren lange gevangenisstraffen voor hoogverraad. "Aantonen dat zij onder dwang vochten, kan soms onmogelijk zijn. Vaak zijn ze gevangengenomen op het slagveld, te midden van gevechtsoperaties."