Vijf doden in Toscane na noodweer door storm Ciarán

Ook elders in Italië ervaren inwoners overlast door Ciarán. In Monza, bij Milaan, stroomt de Lambro over en ook in de regio's Veneto en Friuli-Venezia Giulia zijn de scholen dicht. In een dorpje in het zuiden van het land stortte het dak van een gymzaal in door de harde wind.

De autoriteiten in Emilia Romagna houden de waterstanden van de rivieren goed in de gaten, omdat er volgens de Italiaanse omroep Rai stroomopwaarts in de Apennijnen veel regen is gevallen.