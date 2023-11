Geen Nederlandse medaille op eerste dag EK judo: drietal lichtgewichten verliest

De EK judo in Montpellier is vandaag van start gegaan met de lichtste gewichtsklassen. Daarin zal Nederland geen medaille halen, want Julie Beurskens, Pleuni Cornelisse en Tornike Tsjakadoea werden allemaal voortijdig uitgeschakeld.

In de klasse tot 57 kilogram verloor Beurskens in de tweede ronde van de Française Sarah Leonie Cysique en werd Cornelisse al in de eerste ronde verslagen door de Finse Pihla Matikainen. Tsjakadoea verloor bij de mannen in de klasse tot 60 kilogram in de tweede ronde van de Oekraïner Dilsjot Chalmatov.

Op zaterdag en zondag vinden de wedstrijden in de zwaardere klassen plaats.