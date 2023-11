Beurskens en Tsjakadoea beginnen eerste dag EK judo met overwinning

De EK judo in Montpellier is van start gegaan met de lichtste gewichtsklassen. Daarin hebben Julie Beurskens en Tornike Tsjakadoea hun eerste overwinning geboekt. Later vandaag komt ook Pleuni Cornelisse in actie.

Op zaterdag en zondag vinden de wedstrijden in de zwaardere klassen plaats.

In de klasse tot 57 kilogram kwam Beurskens in haar duel met Julia Kowalczyk lang niet tot scores, het treffen liep uit op een golden score. Na twee minuten verlengen, hield Beurskens Kowalczyk in de houdgreep. Het leverde een waza-ari op en daarmee een startbewijs voor de volgende ronde.

Ook Cornelisse komt in de klasse tot 57 kilogram in actie. Beurskens en Cornelisse moeten in Montpellier zoveel mogelijk punten halen voor de wereldranglijst, zodat Nederland bij de Olympische Spelen mee kan doen aan de teamwedstrijd.

Ook Tsjakadoea door

In de klasse onder de 60 kilogram won Tsjakadoea ook zijn eerste partij. In de eerste anderhalve minuut regende het strafjes, waarna zijn tegenstander Mohammad Rashnonezhad als eerste op drie waarschuwingen kwam, waarmee de wedstrijd beslist was.