Brazilianen hopen op nieuwe F1-coureur, Drugovich wacht geduldig op zijn kans

Na Groot-Brittannië (20) en Duitsland (12) veroverden Brazilianen de meeste wereldtitels (8) in de Formule 1. Bovendien is de grootste coureur uit de geschiedenis van de sport afkomstig uit São Paulo, waar dit weekeinde wordt gereden: Ayrton Senna.

Geen vast stoeltje op de grid voor de Formule 2-kampioen van 2022, de berichten daarover op sociale media vallen hem alles mee. "Het is wel een opluchting. De mensen willen graag een Braziliaanse coureur in de Formule 1. Maar ondanks dat ik reservecoureur blijf, zien ze in mij de toekomst."

Toch heeft er al bijna drie jaar geen Braziliaan meer op de grid gestaan. Pietro Fittipaldi was de laatste aan het einde van 2020. De kleinzoon van Emerson reed twee GP's als vervanger van Romain Grosjean, die in Bahrein aan de dood ontsnapte bij een harde crash.

Alle ogen die op hem gericht zijn, brengen Drugovich niet van de wijs. "Er is druk, maar geen vervelende druk. Het stoort me niet. Ze willen een Braziliaan op de grid en hopen dat ik dat ben. Ik zie dat als iets positiefs."

"Toen ik in de Formule 2 ging rijden, begonnen heel veel vrienden over de Formule 1, terwijl ze het daarvoor niet echt volgden. Ik dacht: wat is er aan de hand? Veel jonge mensen volgen de F1 nu, dat is heel goed voor de sport."

De grote successen werden lang geleden gevierd, maar de sport is niet minder populair geworden, zegt Drugovich. "Formule 1 is misschien wel groter dan ooit, vooral dankzij de Netflix-serie Drive to Survive."

Drugovich is geduldig en blijft trouw aan een team in verval. Aston Martin begon ijzersterk, maar is ingehaald door de concurrentie. Het was geen reden zijn heil ergens anders te zoeken.

"We zitten niet meer op het niveau dat we hadden na de grote sprong aan het begin van het jaar, maar we laten potentieel zien. Ik voel me hier comfortabel, we zijn een hecht team. Op dit moment is Aston Martin voor mij de beste optie."

'Talenten voelen zich ingeperkt'

Veel alternatieven waren er ook niet, van een transfercarrousel is dit jaar geen sprake. Alleen Williams-coureur Logan Seagreant heeft nog geen contract, de andere negentien zien we - zoals het er nu naar uitziet - volgend jaar terug.

De rijdersmarkt zit op slot. "Frustrerend", concludeert Drugovich. "Veel anderen, die net zo goed of minder snel zijn dan ik, hebben in het verleden wel een kans gekregen. Ik snap dat talenten zich ingeperkt voelen, in het verleden waren er meer wisselingen."