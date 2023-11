Ten Hag lijkt de tijd te krijgen bij United, dat wacht op nieuwe eigenaar

Het is een understatement om te stellen dat het dit seizoen niet erg wil vlotten bij Manchester United. Maar volgens Simon Stone, namens de BBC volger van de Engelse voetbalgrootmacht, hoeft manager Erik ten Hag nog niet te vrezen voor zijn hachje. "Ik heb het gevoel dat de club hem tijd wil geven. Maar voor elke manager geldt: resultaten helpen." En juist die spreken op dit moment flink in het nadeel van de Nederlandse coach, die in de Premier League de aansluiting bij de top al na tien speelronden kwijt is, in de Champions League na een start met twee nederlagen halverwege de poulefase pas drie punten heeft en woensdagavond in de vierde ronde van de League Cup met 3-0 verloor van Newcastle United. Op eigen veld nog wel.

Manchester United leed in de League Cup een pijnlijke thuisnederlaag tegen Newcastle United. Door de uitschakeling komt de positie van coach Erik ten Hag verder onder druk te staan.

"You'll be sacked in the morning", zong United-aanhang na het jongste debacle. Maar dat is niet gebeurd. En dat verbaast Stone dus ook niet. "Manchester United zal terughoudend zijn om hem eruit te gooien", denkt hij. "Vanwege de perikelen rond een nieuwe eigenaar. Het zou gek voelen om nu met een nieuwe manager te komen, terwijl er wellicht een nieuwe eigenaar komt." Plan Stone verwijst daarmee naar de onrust die rond de club hangt, omdat de Amerikaanse familie Glazer de club wil verkopen. Sir Jim Ratcliffe lijkt in de race, maar van een deal is het nog altijd niet gekomen. Maar daarnaast: de spreekkoren van woensdagavond ten spijt heerst er toch ook wel het gevoel dat Ten Hag helemaal niet zo slecht bezig was. "Hij won vorig seizoen de League Cup, kreeg United terug in de Champions League en haalde de FA Cup Final. Dat was misschien wel beter dan verwacht. Iedereen hoopte dat die lijn zou worden doorgetrokken, maar dat is niet gebeurd."

Een reeks blessures is daar daar mede debet aan. Stone: "Het wegvallen van Lisandro Martínez en Luke Shaw is ten koste gegaan van de linkerkant van de verdediging en daar stond het juist zo goed. En vervolgens deed doelman André Onana het ook niet zoals gewenst. Eerlijk gezegd denk ik dat Ten Hag wel een plan heeft, maar het nu niet kan uitvoeren." Ommekeer Raimond van der Gouw, die van 1996 tot 2002 bij Manchester United speelde en onder de legendarische manager Sir Alex Ferguson tot zestig wedstrijden kwam, denkt ook dat Ten Hag gewoon tijd nodig heeft. "Kijk naar Arteta bij Arsenal. Die had het ook even moeilijk. En Klopp heeft het lastig gehad bij Liverpool. Waarom verdient Ten Hag dan geen tijd?" "Ferguson zette iets bijzonders neer, omdat hij de tijd kreeg. Ik geloof zeker in een ommekeer onder Ten Hag. Maar geef hem de tijd, geef managers de tijd."

Hoe dan ook, het mooie Ajax-voetbal - uiteraard dat van de succesjaren onder leiding van Ten Hag - hoeft men op Old Trafford niet te verwachten, heeft de Tukker al laten weten. Best een vreemde uitspraak, vindt Stone, want de club heeft de trainer juist naar Engeland gehaald om wat hij met Ajax presteerde. "Maar misschien is hij tot de conclusie gekomen dat het bij United niet kan met de spelers die hij tot zijn beschikking heeft. Omdat ze geblesseerd zijn of omdat hij niet de juiste spelers heeft kunnen halen. Hij wilde bijvoorbeeld Frenkie de Jong graag erbij hebben, maar kreeg hem niet. Hij kreeg Casemiro, een heel ander type." Duidelijkheid De League Cup-nederlaag volgde op de misschien nog wel pijnlijkere 0-3 competitienederlaag tegen stadgenoot Manchester City. United heeft nu voor het eerst sinds het seizoen 1930/1931 vijf van z'n eerste tien thuisduels verloren. Puur slechte resultaten die onvermijdelijk leiden tot negativiteit en uiteraard een karrevracht aan kritiek van met name oud-Mancunians.

