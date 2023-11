'Baanbrekende' studie: ook dieren hebben verbeeldingskracht

De hersenactiviteit van de knaagdieren was vergelijkbaar met die van mensen als ze aan plekken of ervaringen denken. Die activiteit speelt zich af in het gebied dat verantwoordelijk is voor het ruimtelijke geheugen, de hippocampus. De ratten waren in het experiment in staat om dat hersengebied vrijwillig te activeren, om zo te kunnen denken aan plekken waar ze op dat moment niet waren.

Het bleek dat de diertjes in staat waren om te denken aan spullen en plekken die op dat moment niet aanwezig waren in hun omgeving. De ratten gebruikten hun gedachten om zich voor te stellen dat ze naar een bepaalde locatie liepen of iets naar een bepaalde plek brachten, terwijl ze dat op dat moment helemaal niet deden. Dat konden ze secondenlang volhouden, net als mensen.

Dieren beschikken net als mensen over verbeeldingskracht, hebben Amerikaanse onderzoekers aangetoond in een nieuwe studie. Ze ontdekten dat door ratten los te laten in een virtuele omgeving, en tegelijkertijd te kijken wat er in hun brein gebeurde met behulp van een brein-computerinterface.

Tegelijkertijd hielden de onderzoekers in de gaten wat er precies gebeurde in de hersenen. Meer precies: in de hippocampus, het hersengebied dat een belangrijke rol speelt bij het oproepen van herinneringen en toekomstscenario's. Zo werd duidelijk dat de ratten soms secondenlang dachten aan plekken waar ze op dat moment niet waren.

De ratten in het onderzoek liepen op een bal, waarbij hun bewegingen werden vertaald naar een scherm dat helemaal om ze heen stond. Ze werden beloond als ze in deze virtuele omgeving hun doel bereikten.

Dat vermogen is niet alleen van belang voor herinneringen, maar ook om je een beeld van de toekomst te kunnen vormen. Het is dus een vorm van verbeelding, zeggen de onderzoekers. "Je iets kunnen voorstellen is een van de opmerkelijke dingen die mensen kunnen", zegt onderzoeker Albert Lee over de studie. "We hebben nu ontdekt dat dieren het ook kunnen, en dat we dat kunnen bestuderen." De wetenschappers hebben hun resultaten gepubliceerd in het blad Science.

"Het onderzoek is innovatief, ingenieus en zonder twijfel baanbrekend", zegt Annabelle Dufourcq van de Radboud Universiteit, zelf niet betrokken bij de studie. Het laat in haar ogen zien dat de verbeelding bij de dieren een vrijwillig proces is: het gaat om doelgerichte hersenactiviteit, geen toevallige activiteit die meer weg heeft van een droom.