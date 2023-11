Olympisch lot Nederlandse judoploeg hangt van Cornelisse en Beurskens af

De gemengde teamwedstrijd is een relatief nieuw olympisch onderdeel. Bij de eerste editie op de Spelen in Tokio eindigden de drie mannen en drie vrouwen van Nederland als vijfde, na een nederlaag tegen Duitsland in de strijd om brons.

"Er zit een stemmetje achterin je hoofd dat zegt dat je op de EK ook moet presteren voor de hele ploeg", zegt Cornelisse over de dubbele last.

Alle Nederlandse judoka's op de EK in Montpellier kijken de komende dagen met een schuin oog naar Pleuni Cornelisse en Julie Beurskens. Het hangt de komende tijd namelijk van de twee vrouwen in de categorie tot 57 kilogram af of Nederland kan deelnemen aan de teamwedstrijd op de Olympische Spelen in Parijs.

Landen nemen het als team tegen elkaar op in zes gewichtsklassen: -73 kilogram, -90 kilogram en 90+ kilogram bij de mannen en -57 kilogram, -70 kilogram en 70+ kilogram bij de vrouwen. Per behaalde overwinning krijgt een team een punt.

Om komende zomer in Parijs voor een herkansing te gaan, is het nodig dat een Nederlandse vrouw in de categorie tot 57 kilogram zich kwalificeert. Om aan de landenwedstrijd deel te mogen nemen, moet in elk van de zes gewichtsklassen - drie bij de mannen, drie bij de vrouwen - iemand zich individueel hebben geplaatst. Daarvoor is de positie op de wereldranglijst van groot belang.

Cornelisse staat er goed voor

Traditioneel is het voor Nederlandse vrouwen lastig zich te kwalificeren bij de lichtgewichten. In vijf van de zes klassen is dit inmiddels gebeurd, de 24-jarige Cornelisse heeft de beste papieren in de nog openstaande categorie tot 57 kilogram. Zij staat momenteel op de 24ste plek van de wereldranglijst, wat in juni zou volstaan voor een olympisch ticket. Beurskens is de nummer 45.