China, Rusland en Cuba in Mensenrechtenraad: 'Alsof vos een kippenren bewaakt'

Het kantoor van de raad in Genève - Reuters

China, Rusland en Cuba zijn gekozen in de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, de organisatie die wereldwijd toeziet op de naleving van mensenrechtenverdragen. Organisaties voor mensenrechten zijn bezorgd omdat deze drie landen een kwalijke reputatie hebben op het gebied van de mensenrechten. Bij de stemming vandaag in New York waren vijftien plekken te vergeven in het orgaan, waarin 47 landen zijn vertegenwoordigd. In de Aziatisch-Pacifische groep werden China, Pakistan, Oezbekistan en Nepal verkozen. Saudi-Arabië stond ook op de lijst, maar kreeg onvoldoende stemmen. Cuba kreeg wel genoeg stemmen, net als Mexico, Oekraïne, Ivoorkust, Malawi en Senegal. 'Schoon blazoen' Mensenrechtenorganisaties waren fel tegen de benoeming van vooral China, Rusland en Cuba. Die zorgen zijn volgens diplomatiedeskundige Robert van de Roer terecht. Deze landen hebben geen "schoon blazoen", stelt hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Mensenrechtenorganisaties vergelijken het met vossen die je een kippenren laat bewaken."

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (UNHRC) werd opgericht in 2006 als opvolger van de Mensenrechtencommissie van de VN. De raad houdt zich bezig met de naleving van mensenrechtenverdragen door alle landen en in het bijzonder door de landen in de raad. Saillant is het lot dat de voorganger van de raad, de Mensenrechtencommissie van de VN, onderging. De commissie, die in 1946 in het leven werd geroepen, ging ten onder vanwege het grote aantal leden dat zelf mensenrechten schond. De commissie werd daarom als tandeloos gezien.