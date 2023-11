Wateroverlast veroorzaakt problemen na storm Ciarán

Storm Ciarán leidt een dag later nog tot problemen. Verschillende polders en tuinen staan onder water. In Breda is een appartementencomplex ontruimd als gevolg van wateroverlast.

In de regio's Westland en Delft is sprake van hoogwater in de polders. Verschillende tuinen staan daardoor onder water. Op verschillende plekken zijn noodpompen geplaatst, meldt Omroep West. Ook in Zoetermeer en Zuidplas is het waterpeil in de sloten hoger dan normaal.

Geen treinen tussen Weert en Roermond

Het treinverkeer in Nederland is vanochtend bijna overal normaal opgestart. Alleen tussen Weert en Roermond kampt de NS nog met een probleem als gevolg van de storm. In het plaatsje Haelen, vlak bij Roermond, reed een trein tegen een boom die op de bovenleiding was gevallen. In ieder geval tot vanmiddag 16.00 uur rijden er geen treinen maar bussen tussen Weert en Roermond, meldt 1Limburg.

Bekijk hier beelden van hoogwater op de Kralingseweg in Rotterdam en de ophoping op de A20: