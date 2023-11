Wateroverlast en problemen na storm Ciarán

Storm Ciarán leidt een dag later nog tot problemen in het verkeer en in het openbaar vervoer. Zuid-Holland kampt op verschillende plekken met wateroverlast. In Breda is een appartement ontruimd als gevolg van wateroverlast.

Op de A20 richting Gouda, voor knooppunt Terbregseplein, ligt een grote plas water op de weg. Rijkswaterstaat heeft daarom twee rijstroken afgesloten. Volgens Rijnmond ligt de snelweg vol met bladeren en kan het water daarom niet wegstromen. Verkeer moet rekening houden met extra reistijd.

Ook de tram- en bustunnel bij de Haagse wijk Leidschenveen staat onder water. Zowel een tramlijn als een buslijn is daardoor in beide richtingen gestremd. Het water wordt weggepompt.

Het treinverkeer in Nederland is vanochtend bijna overal normaal opgestart. Alleen tussen Weert en Roermond kampt de NS nog met een probleem als gevolg van de storm. In het plaatsje Haelen, vlak bij Roermond, reed een trein tegen een boom die op de bovenleiding was gevallen. In ieder geval tot vanmiddag rijden er geen treinen maar bussen tussen Weert en Roermond.

Appartementencomplex ontruimd

In Breda is vanochtend een appartementencomplex ontruimd vanwege brand die is ontstaan door wateroverlast.

Volgens de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant ontstond kortsluiting in de meterkast. Volgens Omroep Brabant zijn zo'n vijftig bewoners opgevangen op de brandweerkazerne.

Nog meer regenval

Voor Zuid-Holland en Noord-Holland geldt vandaag tot 12.00 uur code geel vanwege forse regenval.

In beide provincies viel gisteren al veel regen en ook vandaag worden hier fikse buien verwacht. Het verkeer en buitenactiviteiten kunnen daar ook vandaag nog hinder van ondervinden, waarschuwt het KNMI.