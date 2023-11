Doden bij brand in Iraanse afkickkliniek

Bij een brand in een afkickkliniek in Iran zijn volgens Iraanse staatsmedia zeker 27 mensen om het leven gekomen. Er zouden nog vijf mensen zijn vermist, hoewel staatspersbureau Mehr al spreekt van 32 doden. Zeventien mensen raakten gewond, ze hebben voornamelijk lichte brandwonden.

De brand was in de stad Langarud, in het noorden van het land op zo'n 200 kilometer van de hoofdstad Teheran.

Volgens staatsmedia was er in de kliniek plek voor veertig patiënten. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.