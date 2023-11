Stunt of niet, amateurclubs genieten van bekersucces: 'Ongekend, fantastisch, trots'

"Stunt?", zegt voorzitter Bart van Kruistum van Quick Boys vol enigszins gespeelde verbazing aan de andere kant van de lijn. "Dit was geen stunt. Dat HHC Hardenberg met 2-0 won van Heracles Almelo. Dat was echt een stunt. De verschillen tussen onderste helft eerste divisie en bovenste helft tweede divisie zijn niet zo groot." Het was een groot feest dinsdagavond op een volgepakt Sportpark Nieuw Zuid in Katwijk. Na een spectaculaire lichtshow vooraf versloeg Quick Boys, de huidige nummer twee van de tweede divisie, NAC Breda, de nummer 10 van de eerste divisie, met 1-0. "Het was ongekend", geniet Van Kruistum nog na. "We hebben hier zoveel creatieve geesten die er een geweldige avond van hebben gemaakt. Ik ben trots op mijn club." Vier andere amateurclubs waren in de eerste ronde van de KNVB-beker deze week ook te sterk voor een profclub. HHC en het Amsterdamse AFC schakelden met respectievelijk Heracles Almelo (2-0) en PEC Zwolle (1-0) zelfs een eredivisieclub uit en Spakenburg won met 3-1 van Helmond Sport. 'Mooie bekerhistorie' En ook GVVV, de nummer zes van de tweede divisie, kende dinsdag een succesvolle bekeravond op Sportpark Panhuis in Veenendaal, door Telstar met 1-0 te verslaan. Jonathan Vergara Berrio maakte een minuut voor tijd het winnende doelpunt. "Fantastisch voor de club", zegt GVVV-voorzitter Wilfried Bruijnzeels. De preses denkt terug aan successen uit het verleden, nog grotere successen. De kwartfinale tegen AZ in het seizoen 2011/2012 bijvoorbeeld. "Daarvoor wonnen we van Sparta en Excelsior", herinnert Bruijnzeels zich. "We hebben een mooie bekerhistorie. In 2019 won PSV hier maar net na verlenging." Vorig seizoen was Spakenburg de ware stuntploeg door via FC Utrecht en FC Groningen de halve finales te bereiken, waar PSV een einde maakte aan het bekersprookje.

Dan wordt een overwinning op Telstar, hoe mooi ook, zelfs een beetje normaal. Ook deze voorzitter constateert dat de top van de tweede divisie kwalitatief weinig verschilt van de onderkant van de eerste divisie. "Dan krijg je soms deze uitslagen", zegt Bruijnzeels. Kleine verschillen, misschien ook wel financieel? De KNVB mag dan een scheidslijn aanbrengen tussen profs en amateurs, in de praktijk is dat een grijs gebied. Ook bij de amateurs wordt betaald, bij Quick Boys en GVVV ook, bij de een wat meer dan de ander. Hoeveel precies houden de amateurclubs graag in het midden. Van Kruistum ziet daarnaast een andere ontwikkeling. "Clubs die niet kunnen degraderen, worden lui", zegt hij. "Dan wordt de motivatie minder. Bij elke competitie hoort degradatie, ook in de eerste divisie. Wij trainen maar drie keer per week, maar zijn slim, hebben een uitgekiend spelersbeleid en met Thomas Duivenvoorden een toptrainer." 'Boost aan de hele vereniging' Noem het dan geen stunt, maar een verrassing. Het is hoe dan ook de charme van het bekervoetbal. Het zet een amateurclub voor even in de schijnwerpers en het spekt de clubkas, als gevolg van de recette en de wedstrijdpremie. "Een extra zakcentje", noemt GVVV-voorzitter Bruijnzeels het.

