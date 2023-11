Wekdienst 3/11: Blinken (VS) weer in Israël • Groot radiodebat in Den Haag

Goedemorgen! De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken brengt een bezoek aan Israël. En in Den Haag gaan zestien lijsttrekkers van de politieke partijen in de Tweede Kamer met elkaar in debat.

Eerst het weer: het is eerst overwegend bewolkt en regenachtig. Aan zee waait het stevig door met windstoten tot 80 km/uur. 's Middags wordt het vaker droog en soms breekt de zon door bij een graad of 10. De komende dagen is het tamelijk wisselvallig met regen en van tijd tot tijd veel wind.