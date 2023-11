Pegula sluit groepsfase WTA Finals ongeslagen af, regen legt Sabalenka-Rybakina stil

Jessica Pegula heeft ook haar derde groepsduel bij de WTA Finals in het Mexicaanse Cancún gewonnen. Na zeges op Aryna Sabalenka en Elena Rybakina, versloeg de Amerikaanse ook Maria Sakkari in twee sets: 6-3, 6-2.

De 30-jarige Schuurs verloor samen met de Amerikaanse Desirae Krawczyk in twee sets van de Australische Storm Hunter en Elise Mertens uit België. Het werd 6-2, 6-3.

Het verschil tussen Pegula, die al zeker was van de halve finales, en Sakkari zat op een winderige avond in Mexico vooral in de onnodige fouten. De Amerikaanse maakte er 18, tegenover liefst 35 van de Griekse.

Regenpauzes

Het andere duel in groep A, tussen Sabalenka en Rybakina, moest door de regen in de tweede set gestaakt worden. De Russische en de Kazachse zijn beiden nog in de strijd voor de halve finales. Voordat de wedstrijd definitief werd stilgelegd, waren er al lange regenonderbrekingen geweest.

Tussen de regen door had Sabalenka de eerste set naar zich toegetrokken. Maar Rybakina knokte zich terug en stond in set twee met 5-3 voor op het moment dat de twee, die ook in de Australian Open-finale van dit jaar tegenover elkaar stonden, definitief naar binnen gingen.

Het duel wordt vrijdag uitgespeeld.