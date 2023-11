Familie vreest voor leven Iraanse Nobelprijswinnaar: 'Medische hulp geweigerd'

De familie van de Iraanse Nobelprijswinnaar Narges Mohammadi vreest voor haar leven omdat ze niet afdoende zorg krijgt in de gevangenis. De mensenrechtenactiviste zou medische hulp worden onthouden zolang ze weigert een hoofddoek te dragen voor een ziekenhuisbezoek.

Mohammadi is vanwege haar strijd voor mensenrechten veroordeeld voor het verspreiden van propaganda tegen de staat. Ze is vijf keer veroordeeld, tot in totaal 31 jaar cel en 154 zweepslagen. Begin vorige maand kende het Nobelcomité haar de Vredesprijs toe vanwege de grote persoonlijke offers die ze brengt voor haar strijd. De prijs wordt 10 december uitgereikt.

Volgens haar familie heeft Mohammadi long- en hartklachten. Ze zou kort zijn onderzocht in het gevangeniscomplex Evin, maar voor een uitgebreider ziekenhuisonderzoek moet ze gesluierd zijn. Mohammadi weigert dat omdat de sluier voor haar een symbool van onderdrukking is.

"De gevangenisdirecteur heeft gezegd dat ze van de autoriteiten niet zonder hoofddoek naar het ziekenhuis mag", laat haar familie weten in een bericht op Instagram. "Ze is bereid haar leven te riskeren door geen gedwongen hijab te dragen, zelfs niet voor een medische behandeling."

Volgens haar familie heeft Mohammadi twee geblokkeerde aderen en een hoge longdruk. Ze zou daarom dringend een hart- en longscan nodig hebben om te zien hoe ze behandeld moet worden.

Iran heeft nog niet gereageerd op de aantijgingen van de familie van Mohammadi.