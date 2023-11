Eponiemen in de ban: tientallen Amerikaanse vogels krijgen een nieuwe naam

Amerikaanse vogelaars moeten op zoek naar ongeveer tachtig nieuwe vogelnamen. De American Ornithological Society (AOS) vindt het niet meer van deze tijd om dieren naar mensen te vernoemen en grijpt daarom in.

Aanleiding voor het besluit waren klachten over vogels die vernoemd waren naar racistische of koloniale personen. Zo leende de beroemde natuurliefhebber John James Audubon zijn naam aan een pijlstormvogel, maar hield zijn familie ook slaven. Eerder werd al de McCowns ijsgors omgedoopt in de dikbekijsgors omdat John McCown naast vogelaar ook generaal was van de racistische Zuidelijke staten in de Amerikaanse Burgeroorlog.

"Er kan zoveel macht liggen in een naam en sommige vogelnamen in het Engels roepen associaties op met een verleden dat ook vandaag nog mensen uitsluit en pijn doet", redeneert AOS-voorzitter Colleen Handel. "Terwijl iedereen die van vogels houdt er zorgeloos van zou moeten kunnen genieten."

Objectievere namen

De AOS noemt het niet doenlijk om de reputatie van alle naamgevers stuk voor stuk te gaan wegen. Daarom is ervoor gekozen alle eponiemen te schrappen.

Dat doet de diertjes bovendien meer recht, meent de AOS: het is objectiever en dus wetenschappelijker om een naam op basis van uiterlijk of leefgebied te kiezen, in plaats van eentje die verwijst naar wie bijvoorbeeld toevallig als ontdekker te boek staat. Nog afgezien van het feit dat het daarbij vaak ging om witte mannen die hun naam vereeuwigd zagen.

"Dit soort benamingen die uitsluiten, bedacht in de 19e eeuw en vol racisme en misogynie, kunnen vandaag de dag niet meer", vindt de AOS. "Het is tijd om dit proces te hervormen en de focus weer bij de vogels te leggen, waar die hoort."

De AOS is van plan volgend jaar een pilot op te zetten, waarvoor ook de hulp van het publiek wordt ingeroepen. De AOS is daarna ook van plan te kijken naar namen die in Latijns-Amerika voorkomen.