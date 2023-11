Cryptokoning Sam Bankman-Fried schuldig bevonden aan miljardenfraude

Een Amerikaanse jury heeft crypto-ondernemer Sam Bankman-Fried schuldig bevonden aan miljardenfraude. Hij heeft kapitalen weggesluisd van de door hem opgerichte cryptomarktplaats FTX, bleek toen bedrijf vorig jaar failliet ging. Met de ondergang ervan verdampte ook het weggesluisde geld.

"Het heeft het geld achterover gedrukt terwijl hij wist dat het verkeerd was", besloot de aanklager zijn pleidooi tegen Bankman-Fried. "Maar hij deed het toch omdat hij dacht slimmer en beter te zijn. Hij dacht dat hij zich er wel uit zou redden."

Bankman-Fried (31) werd gezien als een nieuwe Steve Jobs of Elon Musk, een tech-ondernemer die uit het niets de leidende kracht was geworden in een nieuwe markt. Met zijn warrige haar en T-shirts en korte broeken in plaats van een maatpak was hij de belichaming van de Sillicon Valley-mentaliteit, waarin durf en technologische kennis allesbepalend zijn.

Door in te spelen op de opkomst van cryptovaluta als bitcoin en ethereum wist hij binnen anderhalf jaar van straatarm schatrijk te worden. Doordat zijn FTX de op een na grootste handelsplaats voor die digitale munten werd, was Bankman-Fried voor zijn dertigste al ruim 20 miljard waard.

Mega-oplichter

Eind vorig jaar bleek het imperium echter een reus met lemen voeten. Op slinkse wijze bleek Bankman-Fried het geld dat investeerders wereldwijd onderbrachten bij FTX te gebruiken voor zijn eigen grillen. Hij had een code ingebouwd die het mogelijk maakte tot 65 miljard dollar aan kapitaal te onttrekken zonder dat daar enig onderpand tegenover stond.

"Alles is prima met FTX, alles is prima met de activa", twitterde Bankman-Fried nog vlak voordat het bedrijf instortte. Toen investeerders hun bankrekeningen leeg wilden halen, bleek het bedrijf slechts een lege huls. Bankman-Fried werd ervan verdacht zeker 8 miljard dollar te hebben gestolen. Nu werd hij niet meer vergeleken met Jobs of Musk, maar met mega-oplichter Bernie Madoff.

Zelf hield de cryptokoning vol dat hij het slachtoffer was geworden van slecht financieel advies. Hij had simpelweg niet overzien wat er mis was gegaan met wegsluizen van geld bij FTX. Hij hield dan ook bij de rechter zijn onschuld vol.