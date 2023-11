FvD is opgericht voor democratische vernieuwing, maar verkoopt nu ook maaltijdboxen

Forum voor Democratie werd opgericht met als doel de democratie te vernieuwen, maar profileert zich steeds meer op commercieel vlak. Er zijn verschillende bv's opgericht, onder meer om boeken en maaltijdboxen te verkopen. Ondertussen is de FvD-fractie vergeleken met andere partijen weinig te vinden in de Tweede Kamer. Baudet zelf vindt het "juist belangrijk voor de oppositie in de westerse wereld om allerlei economisch rendabele activiteiten te ontplooien", zo zegt hij in Nieuwsuur. Maar vanuit zijn achterban klinkt ook kritiek op de commerciële nevenwerkzaamheden. Maaltijdbox Vorige maand organiseerde de partij Forum Outside, een evenement in Eefde waar het bedrijvennetwerk van de partij bijeenkwam. Tickets kostten 25 euro (12,50 voor leden). Bezoekers konden voor 75 euro een helikoptervlucht maken, FvD-merchandise en -boeken kopen en advies krijgen over alternatieve geneeswijzen zoals 'bioresonantie'. Een van Baudets bedrijven is Eerlijk Eten, een aanbieder van maaltijdboxen. Het bedrijf belooft dat de producten "direct van het land" komen, en een "community" te vormen van "Nederlandse boeren" die "goed omgaan met hun dieren". De varkens en kippen op die boerderijen zouden hebben rondgescharreld. Nieuwsuur abonneerde zich op de maaltijdbox en zag dat een aantal producten uit het buitenland kwam: Japanse noedels uit China, runderbavette uit Ierland en aardappelen uit Frankrijk. Baudet zegt daarover: "dat zal er dan een keer tussen zijn geglipt". Nieuwsuur probeerde ook het Nederlandse vlees uit de boxen te traceren. De productcodes op de verpakkingen leidden niet naar een boer, maar naar een vleesgroothandel die ook levert aan Griekse en Turkse restaurants. In Nieuwsuur zegt Baudet dat deze informatie "nieuw" voor hem is. "Het is net opgezet, het kan dat er kinderziektes zijn. Dat moeten we even checken." Het bedrijf bestaat nu bijna een jaar. Op een nationalistische Amerikaanse conferentie sprak Baudet over het idee achter het maaltijdbox-bedrijf:

Thierry Baudet presenteerde de maaltijdboxen met veel enthousiasme. - NOS

Ondertussen boekte FvD de afgelopen jaren weinig resultaat rondom het thema democratische vernieuwing. Kamerleden dienen weinig moties in hierover. Een initiatiefwet om een niet bindend-referendum in te voeren werd verworpen. De SP, die door Baudet als 'kartelpartij' wordt weggezet, lukte het wél om een voorstel voor een bindend referendum door beide Kamers te krijgen. Na de verkiezingen zal blijken of deze grondwetswijziging het haalt. FvD is daarnaast regelmatig afwezig bij debatten. De kleinere SGP (3 zetels) kent een hogere deelname dan FvD (5 zetels). Sinds 2017 was Forum bij 550 debatten aanwezig, de SGP bij 1510. Het feit dat Baudet weinig aandacht heeft voor het thema democratie was voor FvD-lid Leander de reden om zijn lidmaatschap op te zeggen. Forum-lid Mari is kritisch op de boekenverkoop en andere commerciële activiteiten:

Mari en Leander stemden bij eerdere verkiezingen op Forum voor Democratie. Maar deze verkiezingen kan Baudet niet op hen rekenen. Ze leggen Nieuwsuur uit waarom ze afhaken. - NOS

Baudet zei eerder dat politiek leiders in Europa geen echte macht hebben. De oppositie, zoals collega-Kamerleden Pieter Omtzigt en Caroline van der Plas, noemt hij "controlled opposition". Volgens Baudet ligt de echte macht bij de zogenaamde deep state - een soort internationale elite van grote bedrijven en invloedrijke personen die volgens hem de wereld aansturen. Het World Economic Forum zou volgens FvD daar onderdeel van uitmaken. Zelfs Donald Trump zou daarom nooit de echte leider van Amerika zijn geweest, zo stelde Baudet laatst. "Hij was gewoon een aap in het Oval Office." In Nieuwsuur nuanceert Baudet zijn eerdere uitspraken. "Ik geloof wel dat in de politiek macht ligt, maar dat die macht verschanst is." We maakten vorig jaar deze video over de theorieën rond het World Economic Forum:

Op nummer vijf van de FvD-kandidatenlijst staat Ralf Dekker. Hij was jarenlang bestuurder bij de Rabobank, die in die periode een partnerschap had met het World Economic Forum. Dekker is nu ook bestuurder van verschillende bedrijven van FvD. Ook blijkt Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen een terugkeerregeling te hebben afgesproken met zijn oude werkgever, het Sociaal Cultureel Planbureau, onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid. Mocht het mislopen bij Forum, kan hij dus terugkomen bij het SCP. Baudet ontkent dat de twee collega's onderdeel zijn van wat hij ziet als de deep state, dan wel de controlled opposition. Dekker en Van Houwelingen noemt hij "mensen die weten hoe de macht echt werkt. Zij zijn een van de redenen dat wij zo gedegen kritiek kunnen leveren." Kijk hier het hele gesprek met Baudet terug: