Toepasselijk slotakkoord: lovende reacties op nieuw Beatles-nummer

Geen meesterwerk, maar wel een toepasselijk slotakkoord. Zo luidt het eerste oordeel van veel muziekjournalisten op Now and Then, het nieuwste en allerlaatste Beatles-nummer dat vanmiddag gepresenteerd werd.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

"Hadden we dit wel moeten doen?", vraagt McCartney zich hardop af in een minidocumentaire die over het nummer is gemaakt. "Maar dan dacht ik telkens: wacht even. Als ik John had kunnen vragen 'Wil je dat wij dit laatste nummer van je afmaken?', dan weet ik zeker dat zijn antwoord 'Yeah!' zou zijn geweest. Hij zou het te gek hebben gevonden."

Toen in de jaren 90 Free as a Bird and Real Love werden uitgebracht had de band ook als eens geprobeerd dit nummer genoeg op te poetsen om uit te brengen, maar de matige kwaliteit van Lennons opname maakte dat toen nog onmogelijk. Met AI kon zijn stem nu onder de ruis en overstuurde piano uit worden gehaald, dankzij techniek die regisseur Peter Jackson ontwikkelde voor zijn Beatles-docuserie Get Back.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

"De tranen liepen over mijn wangen toen ik het hoorde", verklapt BBC-recensent Lauren Laverne. "Het is gewoonweg prachtig."

"Now and Then had goedkoop en overdreven kunnen worden, maar in plaats daarvan is het een gekwelde, intieme, volwassen bekentenis geworden", concludeert muziekmagazine Rolling Stone. "Je hoort waarom Paul dit nummer al die jaren nooit vergeten is en waarom hij het nooit heeft losgelaten."

Andere critici zijn minder onder de indruk. "Misschien gemeen, maar de echte vraag is natuurlijk of het in de buurt komt van de enorme nalatenschap van de Beatles als band en soloartiesten. Natuurlijk niet", oordeelt vakblad Variety. "Maar het is toch een onverwacht genot waarmee het laatste losse eindje van de groep wordt voltooid."

'Hardnekkig geloof in oudste vriend'

Alexis Petridis herinnert eraan dat George Harrison in de jaren 90 hard oordeelde: "Fucking rubbish" noemde de gitarist Now and Then. De muziekjournalist van The Guardian is het niet met hem eens. "Muzikaal valt Harrisons vonnis moeilijk te volgen: als sombere pianoballade zal het nooit uitstijgen boven Strawberry Field Forever of A Day in the Life, maar het is beter dan Free as a Bird of Real Love."

Veel van de recensenten zien het nummer als McCartneys laatste toenadering tot zijn oude schrijfmaatje Lennon, met wie hij enige tijd gebrouilleerd raakte toen de Beatles uiteenvielen. "Hij hoorde duidelijk de hele geschiedenis van de band in dit nummer, in een afdankertje die alle anderen wilden vergeten", psychologiseert Rob Sheffield van Rolling Stone. "Het is een eerbetoon aan zijn hardnekkige geloof in zijn oudste vriend."

Anderen hebben een dergelijke diepere bodem niet nodig. Oasis-zanger Liam Gallagher noemt het nummer hemels en hartverscheurend en zegt dat de Beatles wat hem betreft niks fout kunnen doen: "De Beatles kunnen in mijn handtasje schijten en ik zou er nog mijn pepermuntjes opbergen."