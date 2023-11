NEC boekt na eerbetoon aan Dost een doelpuntrijke bekerzege op Roda JC

Beide teams kwamen in de Nijmeegse Goffert het veld op in speciale Dost-shirts en in de twaalfde minuut werd hij geëerd door de supporters.

Vandaag liet de spits weten dat een ontstoken hartspier de boosdoener was en dat hij nu de tijd neemt om aan zijn herstel te gaan werken. Als steuntje in de rug begon het bekerduel tussen tussen NEC en Roda JC met een eerbetoon aan Dost, die tegen AZ zijn ploeg nog op 0-1 had gezet en de assist voor de 0-2 voor zijn rekening had genomen.

Wellicht nog onder de indruk van dat intro liet NEC zich al in de zevende minuut verrassen door een langlopende Limburgse aanval die eindigde met een rake kopbal van Sami Ouaissa. Nog voor het halfuur verstreken was had de thuisclub het tij gekeerd met drie treffers, waarvan de 3-1 van Bart van Rooij de fraaiste was: zijn schot dat veel weg had van een voorzet draaide de bovenhoek in.

Roda bleek niet van plan zich bij deze gang van zaken neer te leggen, bleef knap z'n eigen spel spelen en dat resulteerde nog voor rust tot de twee doelpunten en dus de gelijkmaker: 3-3.

Na de pauze vloeiden langzaam maar zeker de krachten weg bij de moedige gasten en in de tachtigste minuut schoof Rober González NEC naar een nieuwe voorsprong. Invaller Mees Hoedemakers had maar 41 seconden nodig om zijn ploeg naar een beslissende voorsprong te schieten.

Ook Cambuur verhangt de bordjes

Cambuur Leeuwarden kwam tegen MVV Maastricht ook terug van een 1-0 achterstand op eigen veld en won uiteindelijk met 4-1, een stand die al halverwege het duel bereikt was. TOP Oss slaagde er in het thuisvoordeel te benutten en verloor met 1-0 van FC Eindhoven.

Willem II was in Noordwijk met 3-1 te sterk voor SJC, de amateurclub uit de vierde divisie A die debuteerde in de eerste ronde van de KNVB-beker. Van plankenkoorts bleek echter geen sprake: in de elfde minuut zette Martijn van Trigt de thuisclub op voorsprong. Nog geen tien minuten later had de gedeelde koploper in de eerste divisie het tij al gekeerd. In de extra tijd bracht Jeredy Hilterman de genadeklap toe.

Excelsior Maassluis-FC Volendam, dat nog niet kon worden afgewerkt omdat de Volendammers een inhaalwedstrijd tegen Ajax moesten spelen, staat voor donderdag 16 november op het programma.