Bergwijn blij en opgelucht na winst Ajax: 'Iedereen wil voor Van 't Schip vechten'

De woorden van Bergwijn kwamen aan bij Van 't Schip. "Dat hij dat voor mij overheeft, raakt me", zei de interim-coach. "Mooi om te horen en het was ook te zien."

"Iedereen wil voor hem vechten", zei Bergwijn over de kersverse coach. "Honderd procent. Hij zit in een moeilijke periode en als je dan dit doet, is dat fantastisch. Als team wil iedereen daarom een stapje extra doen."

Het was een groot contrast met voorgaande wedstrijden. Ajax-aanvoerder Steven Bergwijn stond na afloop lachend voor de NOS-camera: "Ik ben blij met de overwinning, opgelucht. De druk zat erop, omdat we zo lang niet hadden gewonnen."

Ook loofde Bergwijn de aanpak van Van 't Schip in zijn eerste dagen als interim-coach van Ajax. "Hij heeft een duidelijk plan uitgesproken", zei de aanvaller, die tegen Volendam de eerste goal maakte.

"We hebben wat dingen aangegeven en geprobeerd meer zekerheid en duidelijkheid te verschaffen", legde Van 't Schip uit. "Logisch dat dat niet allemaal meteen gebeurt. Maar wat we hebben gezien, is wel een mooie stap. Het is een opluchting, voor mij, het team en de fans."

