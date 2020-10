Duitsland bijt tanden opnieuw stuk op Zwitsers, ditmaal in doelpuntrijk duel

Maar ook in de tweede editie van de Nations League vallen de resultaten tegen. In vier wedstrijden werd pas eenmaal gewonnen, dinsdagavond hield Zwitserland Duitsland voor de tweede keer op een gelijkspel.

Dat de Duitsers nog altijd op het hoogste niveau van de Nations League spelen, is te danken aan de uitbreiding van de poules van drie naar vier landen. Anders was Die Mannschaft twee jaar geleden gedegradeerd, door toedoen van het Nederlands elftal en Frankrijk.

Duitsland en de Nations League blijft voorlopig een moeizaam huwelijk. In een doelpuntrijk treffen met Zwitserland morste de ploeg van bondscoach Joachim Löw opnieuw punten: 3-3.

In de tweede helft vonden ook Kai Havertz en Serge Gnabry het net namens de Duitsers, maar omdat Gavranovic tussendoor zijn tweede van de avond maakte waren die doelpunten niet genoeg voor een zege: 3-3.

Neuer werd tegen Zwitserland in de eerste helft twee keer gepasseerd, door Mario Gavranovic en Remo Freuler. Timo Werner deed voor rust nog wat terug: 1-2.

Bovendien slagen de Duitsers er maar niet in het doel schoon te houden, ondanks het feit dat ze met Manuel Neuer misschien wel de beste doelman ter wereld onder de lat hebben staan.

Ondanks de matige resultaten is Duitsland nog volop in de race om de winst in groep 4. De ploeg van Löw kwam zelfs een punt dichter bij de koppositie, omdat Spanje ook teleurstellend voor de dag kwam.

De Spanjaarden gingen op bezoek bij Oekraïne, dat er zes dagen geleden nog zeven om de oren kreeg tegen Frankrijk, met 1-0 ten onder. Viktor Tsygankov tekende een kwartier voor tijd voor de enige treffer van de wedstrijd.