Duitsland pakt steun voor Hamas aan, ook bij demonstraties

Duitsland heeft alle activiteiten van Hamas en het pro-Palestijnse netwerk Samidoun verboden. De regering wil daarmee een sterker signaal uitzenden tegen wat ze ziet als anti-Israëlische en antisemitische propaganda. Sinds de aanval van Hamas op Israël is de maatschappelijke spanning ook in Duitsland opgelopen.

Bondskanselier Scholz kondigde het verbod drie weken geleden al aan. Volgens minister Faeser (Binnenlandse Zaken) heeft haar ministerie dat nu in recordtempo om kunnen zetten in wetgeving door er dag en nacht aan te werken. Normaal duurt dat vaak maanden. De Joodse gemeenschap is blij met de verboden, maar daar klinkt juist de kritiek dat die alsnog zeer laat komen.

Geen vereniging, wel actief

Hamas geldt in Duitsland al als terroristische organisatie, maar heeft er geen officiële afdeling. Dat maakte het moeilijker om mensen die voor Hamas actief zijn, als groep aan te pakken.

Het zou gaan om zo'n 450 mensen, zegt de binnenlandse veiligheidsdienst. Zij zouden naar buiten toe associaties met Hamas proberen te voorkomen, maar in de praktijk de ideologie en doelen wel ondersteunen en ook financieren. Dat doel komt neer op de vernietiging van Israël.

In plaats van een bod op Hamas als 'vereniging' heeft de minister van binnenlandse zaken nu een verbod op alle activiteiten in Duitsland uitgesproken die Hamas ondersteunen. Daar vallen nu ook steunbetuigingen bij demonstraties onder.

Dekmantel

Samidoun kan wel als vereniging in Duitsland worden gezien. Naar schatting zijn er enkele tientallen mensen voor actief. De organisatie is naar eigen zeggen een netwerk voor de ondersteuning van Palestijnse gevangenen in hun strijd voor vrijheid.

Maar volgens minister Faeser is dat een 'dekmantel', en verspreidt het netwerk in feite anti-Israëlische en antisemitische propaganda. "Daarbij ondersteunde en verheerlijkte Samidoun ook enkele buitenlandse terroristische organisaties, waaronder Hamas."

Een paar uur nadat Hamas op 7 oktober Israël aanviel, gingen kleine groepen mensen in Berlijn de straat op om die te vieren. Enkelen deelden snoep uit, nieuwsberichten daarover maakten veel los in Duitsland.

Volgens minister Faeser toonden deze vieringen op een "bijzonder walgelijke manier het antisemitische, onmenselijke wereldbeeld" van Samidoun. Daar wil ze met dit verbod volledig een einde aan maken.

Door het nieuwe verbod zijn naast financiële hulp dus steunbetuigingen en andere activiteiten voor deze organisaties nu strafbaar. Wie zich hieraan schuldig maakt kan een boete krijgen of zelfs een gevangenisstraf tot een jaar. Ook kan vermogen van de organisaties worden bevroren en afgepakt.

Groot verantwoordelijkheidsgevoel

Ondertussen is de sfeer in Duitsland een stuk grimmiger geworden. Er zijn meldingen van woningen van Joodse mensen die met davidsterren zijn beschilderd, en een mislukte brandaanslag op een synagoge. De beveiliging van onder andere synagogen is opgevoerd. Joden geven aan zich onveiliger te voelen, een gegeven dat veel Duitsers heel pijnlijk vinden.

Vanwege de grootschalige vervolging en vernietiging van Joden tijdens de tweede wereldoorlog voelt Duitsland nog altijd een enorme verantwoordelijkheid voor het beschermen van de Joodse gemeenschap en ook Israël. Bondskanselier Scholz noemt de veiligheid van Israël Duitse Staatsräson: het voortbestaan van Israël staat daarmee in feite op gelijke hoogte met het eigen staatsbelang.

Demonstraties verboden

Er zijn in de afgelopen weken meerdere pro-Palestijnse demonstraties geweest in Duitsland, waarvan enkele uit de hand liepen, vooral in Berlijn. Tegelijk zijn er alleen al in de hoofdstad zeker 17 demonstraties verboden, uit angst voor escalatie en antisemitische leuzen.

Nu er een verbod is op het openlijk steunen van Hamas of Samidoun en dit bovendien strafbaar is, zal het nog belangrijker worden om bij demonstraties onderscheid te maken tussen de verschillende motivaties van deelnemers. Het uiten van steun voor Palestijnen is daardoor nog ingewikkelder geworden. Waarschijnlijk kunnen pro-Palestijnse demonstraties waarbij er geen link naar Hamas wordt gelegd, wel doorgaan.