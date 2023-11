Enkele doden, schade en overlast door storm Ciarán

De storm Ciarán heeft in Nederland vanmiddag een leven geëist. Een 59-jarige man uit Overloon kwam om het leven toen hij door een omvallende boom werd geraakt. In meerdere provincies raakten mensen gewond door omgewaaide bomen of afgebroken takken. Ook in andere West-Europese landen vielen slachtoffers. Het KNMI en de ANWB waarschuwden gisteren al voor harde windstoten en gevaarlijke situaties op de weg. Mede daardoor was het minder druk op de weg dan normaal voor een donderdag in november. Vanmorgen stond er 50 procent minder file dan normaal. Vliegverkeer Het KNMI had voor de westelijke kustprovincies gisteren al code oranje afgekondigd. Op Schiphol en Rotterdam The Hague Airport werden honderden vluchten geschrapt. Vandaag werd langs de kust windkracht 9 met windstoten tot 110 kilometer per uur gemeten. KLM annuleerde aan het begin van de middag alle vluchten. Aan het begin van avond werd in de westelijke kustprovincies afgeschaald naar code geel. Desondanks werden op Schiphol de meeste inkomende en uitgaande vluchten voor de rest van de dag geannuleerd. Treinen De NS had zich op Ciarán voorbereid door op een aantal plaatsen met een aangepaste dienstregeling te rijden. Toch ontstonden daar problemen door omgewaaide bomen en afgebroken takken op de bovenleiding of het spoor. In de loop van de avond reden treinen op de meeste trajecten weer normaal. Voor de fans was het een tegenvaller dat het NK Tegenwindfietsen op de Oosterscheldekering niet doorging. "De wind is te hard", liet de organisatie weten. Een overzicht van de gevolgen van Ciarán in Nederland:

Ook in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en België zorgde Ciarán voor slachtoffers, verstoring van het weg-, vlieg- en treinverkeer en de scheepvaart en schade aan gebouwen, infrastructuur en natuur. In Frankrijk kwam de storm aan land met windsnelheden van meer dan 190 kilometer per uur. In het noordelijke departement Aisne viel een boom op een vrachtwagen, waarbij de chauffeur om het leven kwam. In Le Havre viel een bejaarde man van het balkon van zijn woning toen hij de luiken wilde sluiten.

In Frankrijk kwamen 1,2 miljoen mensen zonder stroom te zitten, in Bretagne werd de helft van de huishoudens getroffen. De Britse weerdienst waarschuwt dat het gevaar nog niet voorbij is. Onder meer in Wales, de Midlands en langs de oostkust gaat het lang en hard regenen. "We zijn nog niet uit de problemen", zei Simon Partridge van de Britse meteorologische dienst.

