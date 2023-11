Programmamaker Tim den Besten (36) heeft zeldzame vorm van kanker

Programmamaker Tim den Besten lijdt aan een zeldzame vorm van kanker. Dat heeft zijn advocaat laten weten namens Den Besten en zijn familie.

"De precieze diagnose is recent vastgesteld en momenteel worden de uitslagen van de laatste onderzoeken afgewacht, voordat met behandeling kan worden begonnen", staat in een verklaring.

Volgens zijn advocaat ondervindt de 36-jarige programmamaker niet alleen de lichamelijke gevolgen, maar heeft de ziekte ook een grote impact op zijn geestelijke gezondheid.

Eerder vandaag bracht VPRO al naar buiten dat de opnames van het programma Timmyland waren stilgelegd omdat de programmamaker "ernstig ziek" is. In het kinderprogramma Timmyland onderzoekt de presentator hoe is het om een eigen land op te richten en onderzoekt hij wat daar allemaal voor nodig is.

100 dagen

In een van zijn eerdere programma's, Tims^tent, nodigde Den Besten op de camping verschillende gasten uit met wie hij een dag of avond doorbracht, en gespreken voerde. Samen met medepresentator Nicolaas Veul werden eerder dit jaar de opnames van de nieuwe programmaserie 100 dagen in de vergeten wijk afgerond.

In deze reeks gaan de twee programmamakers aan de slag als sociaal werker. Eerder maakten de twee de series 100 dagen voor de klas en 100 dagen in je hoofd, over het onderwijs en de psychiatrie.