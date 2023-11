Ajax wint onder coach Van 't Schip van Volendam en verlaat laatste plaats

Het is pas de tweede eredivisiezege van het seizoen voor Ajax en de eerste sinds die tegen Heracles (4-1) op 12 augustus in de eerste speelronde.

Met interim-coach John van 't Schip voor het eerst aan het roer heeft Ajax de verfoeide laatste plaats in de eredivisie verlaten. De Amsterdammers wonnen door goals van Steven Bergwijn en Chuba Akpom in de tweede helft met 2-0 van FC Volendam.

Aan de andere kant had keeper Diant Ramaj een Volendamse corner niet klemvast, maar slaagden Robert Mühren en Milan de Haan er niet in te profiteren. Na rust was het Bergwijn die de ban brak. De linksbuiten kreeg de bal van Brobbey, trok naar binnen en haalde in de 57ste minuut verwoestend uit.

Linksback Ar'jany Martha werd in de 65ste minuut na een krampaanval vervangen. Onder luid applaus verliet de 20-jarige debutant het veld. Anass Salah-Eddine was zijn vervanger.

Slotakkoord voor Akpom

Er brak toch nog een angstige slotfase aan voor Ajax. Na miscommunicatie achterin kon Volendam-spits Mühren alleen op doelman Ramaj af, maar de doelman redde knap. Daarna was het opnieuw Ramaj die na een kopbal van Damon Mirani de gelijkmaker voorkwam.

Invaller Chuba Akpom raakte in de slotfase de lat en in de daaropvolgende corner kopte de spits wel raak. Het was zijn eerste doelpunt voor Ajax. De goal zorgde voor zichtbare opluchting in de Arena, zeker ook bij coach John van 't Schip. Akpom had in blessuretijd zelfs nog de 3-0 kunnen maken, maar raakte de paal.