Leger Israël: 'Gaza-Stad volledig omsingeld'

Volgens een woordvoerder van het Israëlische leger is Gaza-Stad volledig omsingeld door Israëlische troepen en wordt er inmiddels ook in de stad gevochten tegen Hamas. Israël beschouwt de stad als het bolwerk van de militante beweging Hamas.

Eerder zei de hoogste commandant van het Israëlische leger, Herzi Halevi, al dat zijn troepen zowel vanuit het noorden als het oosten tot diep in de Gazastrook waren doorgedrongen. Grondsoldaten worden gesteund door de luchtmacht die regelmatig luchtaanvallen uitvoeren.

Grondoffensief

Bijna een week geleden kondigde Israël aan zijn grondoperaties in de Gazastrook uit te breiden en riep het inwoners van Gaza-Stad nogmaals op naar het zuiden te vertrekken. Sindsdien voert het Israëlische leger geregeld aanvallen uit, niet alleen in het noorden van Gaza maar ook in het midden en zuiden van het gebied.

"De strijd is nu op z'n hoogtepunt", zo zei premier Netanyahu in een verklaring. In een post op X voegde hij daaraantoe "indrukwekkende successen" te hebben behaald.