Ook Nederlandse ijshockeybond verplicht nekbeschermer na dood Johnson

Naar aanleiding van het tragische ongeval in Groot-Brittannië, waarbij een ijshockeyer is komen te overlijden doordat zijn nek werd geraakt door de schaats van een tegenstander, gaat de Nederlandse ijshockeybond over tot het verplicht stellen van de nekbeschermer voor spelers tijdens ijsactiviteiten.

IJshockey Nederland volgt daarmee het voorbeeld van de Engelse ijshockeyfederatie, die tot hetzelfde besluit kwam na het incident met de 29-jarige Adam Johnson tijdens een wedstrijd in het Britse Sheffield. De Amerikaan kwam in botsing met een tegenspeler en ging hevig bloedend neer. Artsen probeerden zijn leven te redden, maar tevergeefs: 's nachts overleed Johnson in het ziekenhuis.

Grondige evaluatie

IJshockey Nederland doet nu de "sterke aanbeveling" dat alle spelers op alle niveaus een goedgekeurde ijshockeynekbeschermer gebruiken tijdens alle ijsactiviteiten. De aanbeveling duurt tot 31 december van dit jaar en gaat dan over in een verplichting.

Daarnaast zal een grondige evaluatie van de veiligheidsuitrusting voor spelers uitgevoerd worden. Daarbij gaat gekeken worden naar alle aspecten van de veiligheidsuitrusting van spelers, waaronder helmen, gebitsbeschermers/gebitsschermen, gezichtsbescherming en polsbescherming.

De oude ploeg van Johnson hield deze week een eerbetoon: