Politievrijwilliger verdacht van stelen grote hoeveelheden uniformen

Een 63-jarige man uit Noordwijk is aangehouden voor het stelen van politie-uniformen. Hij zou de kleding hebben doorverkocht, net als bijbehorende attributen. Om wat voor attributen het gaat, is niet bekendgemaakt. Het zijn in ieder geval geen vuurwapens, benadrukt het Openbaar Ministerie.

Agenten kwamen de man op het spoor nadat ze in een huis in Den Haag politiekleding hadden gevonden. Die leek te zijn geleverd door de man, die vrijwilligerswerk doet bij de eenheid van de stad. In het huis van de 63-jarige man werd nog meer politiekleding gevonden. Ook in zijn kluisje op het werk lagen uniformen. Volgens het OM gaat het om grote hoeveelheden.

Hoe de man aan zo veel kleding kon komen, is niet duidelijk, meldt Omroep West. Onderzoek moet uitwijzen aan wie hij de kleding verkocht.

Behalve als vrijwilliger bij de Haagse politie is de man ook werkzaam als beveiligingsmedewerker bij de Eenheid Noord-Holland. Na zijn verhoor is hij vrijgelaten. Hij is nog wel verdachte.