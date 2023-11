Autofabriek VDL Nedcar gaat 'standby' en houdt 435 medewerkers over

Bij VDL Nedcar blijven na de volgende ontslagronde 435 medewerkers in dienst. In de autofabriek in Born zijn nu nog zo'n 2500 mensen werkzaam, maar voor ruim 2000 mensen is geen werk meer omdat de productie van BMW Mini's volgend jaar maart stopt.

Moederbedrijf VDL houdt een deel van de werknemers aan zodat de productielijn snel opgestart kan worden, mocht een nieuwe opdrachtgever gevonden worden. Een deel van de overgebleven medewerkers zal vanaf maart dus wel in dienst zijn, maar geen werk hebben.

"VDL Nedcar houdt dus per 1 maart 2024 meer banen in de lucht dan noodzakelijk om de fabriek standby te houden. Een investering die gebaseerd is op het vertrouwen dat er een nieuwe samenwerking tot stand zal komen", schrijft het bedrijf.

Een nieuwe opdrachtgever is echter nog niet gevonden: "Dat is vooral door turbulente omstandigheden op de mondiale automarkt en overcapaciteit in de auto-industrie niet gelukt. Wij balen daarvan en voor onze medewerkers die hun baan verliezen spijt ons dat", citeert 1Limburg een reactie van directeur John van Soerland.

Onlangs werd al afscheid genomen van 1000 uitzendkrachten en 500 mensen in vaste dienst. De nieuwe ontslagen komen hierbij.

Ontslagregeling

In de afgelopen maanden werd negen keer gestaakt om een goede ontslagregeling af te dwingen. Daaronder was ook een wilde staking. Uiteindelijk kwam er een nieuw sociaal plan voor de medewerkers. Uitkeringsinstantie UWV zegt tegen de regionale omroep hoopvol te zijn dat het gros van de ontslagen Nedcar-medewerkers nieuw werk zal vinden.

Vorige maand werd duidelijk dat de fabriek in Born batterijsystemen voor BMW gaat produceren. Deze opdracht biedt werk voor tientallen mensen. In de fabriek werden in het verleden ook auto's voor DAF en Mitsubishi gemaakt.