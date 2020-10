Mondkapje moet straks in publieke binnenruimtes op: 'Alle ietsen bij elkaar helpen'

Premier Rutte zei het nog eens op de persconferentie. "Eerder is gezegd: het doet sowieso iets. En je zit nu in een fase dat je zegt: alle ietsen bij elkaar opgeteld zijn behulpzaam." Rutte doelde op de niet-medische mondkapjes.

Het kabinet is bezig met een mondkapjesplicht voor publiek toegankelijke binnenruimtes, zoals supermarkten, musea en bibliotheken. Zolang dat juridisch nog niet geregeld is, blijft het dringende advies om een mondkapje te dragen van kracht.

De discussie over de mondkapjes loopt al sinds het begin van de coronacrisis. Het RIVM zegt op zijn website dat mondkapjes in privétijd niet nodig zijn. "Als iedereen zich houdt aan de basisregels, is het niet nodig om een mondkapje te dragen", meldt het rijksinstituut.

Toch kwam er in juni al een verplichting om een niet-medisch mondkapje te dragen in het openbaar vervoer. En twee weken geleden volgde een 'dringend advies' voor het dragen van een mondkapje in publieke binnenruimtes. Voor het voortgezet onderwijs kwam datzelfde advies, waarop veel scholen het dragen van een mondkapje verplicht stelden.

Rutte zei op de persconferentie dat de "slepende discussie voor eens en altijd beslecht" moet worden en dat er daarom een plicht komt voor het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen binnen publieke binnenruimtes. Dat gaat gelden voor iedereen vanaf dertien jaar.

Discussie al maanden gaande

Jaap van Dissel van het RIVM zei vorige week nog weinig te zien in het gebruik van de mondkapjes. Hij sprak van een "buitengewoon gering effect" op de verspreiding van het coronavirus. Van Dissel noemde het dringende advies vooral een politiek besluit, en niet zozeer een besluit dat op medische gronden is gebaseerd.

"Twee weken geleden hebben we als politiek gezegd: laten we de knoop eruit trekken", zei Rutte vanavond. "Het kabinet, de Kamer, intern, we hebben het er overal vaak over gehad. Uiteindelijk is het zo dat het Outbreak Management Team adviseert wat maatregelen zijn die je kunt nemen om het virus onder controle te nemen. Die hebben al eerder gezegd: het doet iets, maar ook niet zoveel dat het het hele virus gaat bestrijden."

En dat iets is nu waar het kabinet op in zet. Samen met andere strenge beperkingen hoopt het kabinet een einde te maken aan de stijging van het aantal coronabesmettingen. De maatregelen gaan volgens minister De Jonge "waarschijnlijk" een week of vier duren.