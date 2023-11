Allereerste keepster van Oranje Gien van Maanen (87) overleden

De keepster van het eerste officieuze Nederlandse voetbalvrouwenelftal Gien van Maanen is op 87-jarige leeftijd overleden. Een van de pioniers van het vrouwenvoetbal was ook de doelverdedigster van het nationale handbalteam.

De Utrechtse Van Maanen begon in 1950 haar sportieve loopbaan bij het veldhandbal. Maar ze raakte steeds meer geïnteresseerd in het voetbal. "We voetbalden altijd 's avonds met de jongens van de straat op de Neude waar ik woonde," zei ze in 2019 in Langs de Lijn. "Ja, ik pakte altijd alles aan als het maar een balsport was."

Tegen klippen op

Handbal was in die tijd een buitensport op gras. Van Maanen wilde ook voetballen in competitieverband. Maar dat mochten vrouwen in de jaren vijftig niet. De KNVB vond voetbal ongeschikt voor vrouwen.

In 1955 richtte de Utrechtse daarom samen met een paar anderen eigenhandig de eerste vrouwenvoetbalvereniging op: Herbido, afgeleid van de mannenclubs Hercules, Bilthoven en DOS. Zestig vrouwen schreven zich in als lid. Maar zonder de steun van de bond moesten zij de trainingen en wedstrijden zelf regelen. Van Maanen manifesteerde zich als een van de drijvende krachten.