Pérez of Ricciardo als teamgenoot in 2024, Verstappen vindt het 'allebei goed'

Met Daniel Ricciardo is tijdens de persconferentie genoeg te bespreken een paar dagen na de Grand Prix van Mexico. Vierde in de kwalificatie, zevende in de race en dat met een middelmatige AlphaTauri. Het was lang gelden dat Ricciardo zich zo op zijn gemak voelde in een Formule 1-auto. "Houd het iets korter, alsjeblieft", zegt Verstappen als hij pas na een handvol minuten het woord krijgt in de persconferentie die voor elke grand prix wordt gehouden. Wat is er nog te vertellen, zal hij denken, met de wereldtitel al zo lang op zak. Hamilton vlak achter Pérez in WK-stand Verstappen wordt in São Paulo vooral naar zijn teamgenoot gevraagd. Sergio Pérez' crash in de eerste bocht in Mexico heeft zijn positie bij Red Bull Racing nog wankeler gemaakt. Zijn tweede plaats in de WK-stand komt meer en meer in gevaar, de marge op Lewis Hamilton is geslonken tot twintig punten. In een weekeinde met een sprintrace op zaterdag voorafgaand aan de hoofdrace op zondag kan het hard gaan.

Foto: 499dcb30-7ca1-30ed-ad1e-214648ee124a - NOS

"Leuke vragen hier", reageert Verstappen als hij een vraag krijgt over de mogelijkheid dat Ricciardo volgend jaar zijn teamgenoot is. De twee reden van 2016 tot 2018 al samen bij Red Bull Racing. "Ik heb altijd een goede relatie met Daniel gehad, maar die heb ik ook met 'Checo' (Pérez, red.). Ik vind het niet eerlijk erop in te gaan wie mijn teamgenoot moet zijn. Het is niet aan mij om die beslissing te nemen." "Als het Checo is, is dat prima. Ik kan goed met hem opschieten, met hem als persoon en ook als teamgenoot. En is het Daniel, dan is het ook goed." Verstappen lijkt het om het even, hij benadrukt net als eerder in het jaar dat hij zich vooral op zijn eigen prestaties concentreert. Toch voegt hij eraan toe: "De Formule 1 is een harde wereld." Helemaal uit de lucht gegrepen zijn de vragen over Pérez' positie blijkbaar ook niet. "Maar misschien gebeurt er niets. We zullen zien."

Foto: a1931a40-3546-36cb-b433-658b8cce89ee - NOS

Ricciardo is al zeker van een contract bij Red Bulls zusterteam AlphaTauri, maar is er ook gesproken over de mogelijkheid dat hij volgend jaar naast Verstappen rijdt? "Mijn contact is gelinkt aan AlphaTauri, dat is hoever we zijn gegaan", antwoordt de Australiër. "Ik rijd hier nog niet lang, maar dat we twee plekken zijn geklommen in de constructeursstand, van de tiende naar de achtste plaats, zorgt voor een goede sfeer. Daar wil ik aan blijven werken."