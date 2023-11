Burgemeester Den Bosch door het stof na Marokkanen-uitspraak

In Den Bosch is ophef ontstaan over een uitspraak van burgemeester Jack Mikkers op een bijeenkomst over asielopvang in de gemeente. De Marokkaans-Nederlandse gemeenschap in Den Bosch is woest en Mikkers zelfs is diep door het stof gegaan.

De burgemeester deed de uitspraak dinsdagavond op een bewonersbijeenkomst over de komst van twee azc's. In een video die een bezoeker op de bijeenkomst had gemaakt, is te zien hoe iemand uit het publiek zich kritisch uitlaat over asielzoekers uit Syrië. "Dat zijn de ergste die er zijn", zegt de vrouw.

"Syriërs hebben geen hulp nodig", gaat ze verder. "Alles wat er gebeurt: Syrië staat bovenaan." Burgemeester Mikkers reageert hierop met de woorden "Dat is niet waar, dat is Marokko."

'Je haalt een hele gemeenschap door het slijk'

De video werd massaal gedeeld op sociale media. Onder meer de leiding van de Marokkaanse moskee Arrahma is boos. "Het valt niet uit te leggen, je haalt een hele gemeenschap door het slijk", zegt bestuurslid Achmed Erassan tegen Omroep Brabant. "Het is één minuut bagger wat ik heb gezien."

Erassan zegt dat Mikkers eerder vandaag contact met hem heeft opgenomen. "Hij heeft gezegd: ik had dit nooit moeten doen, en hij wil voor de Marokkaanse gemeenschap staan om zijn excuses aan te bieden."

De burgemeester stond vanmiddag ook de media te woord op het stadhuis, nadat hij eerder had gesproken met de Stichting Marokkaanse Jongeren en vertegenwoordigers van de Marokkaanse en Syrische gemeenschap. Hij zegt dat hij spijt heeft van de uitspraken.

Context

In een verklaring schrijft Mikkers dat het "een rumoerige informatieavond" was, waarbij ook het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aanwezig was. Omwonenden vroegen wat de komst van asielzoekers voor hun veiligheid zou betekenen.

De burgemeester zegt dat hij met zijn uitspraak over Marokkanen duidelijk wilde maken dat "van de veiligelanders die in ons land komen en die betrokken zijn bij overlast, het COA aangeeft dat dit vooral om asielaanvragers uit Marokko gaat". Maar dat had hij naar eigen zeggen beter in zijn context moeten plaatsen. "Nu lijkt het alsof ik de Marokkaanse gemeenschap in mijn stad, in ons land, als een overlast gevende groep Nederlanders zie. Dat is niet zo, dat is ver van hoe ik ben."

De burgemeester zegt te begrijpen dat mensen teleurgesteld in hem zijn. "Ik heb met heel veel mensen gesproken, fysiek en telefonisch. Ik wil excuses aanbieden aan iedereen die daar pijn van heeft", zegt hij. "Ik heb alle mensen die een verbinding aan willen gaan met elkaar teleurgesteld. Zware excuses zijn op plaats."