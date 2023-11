Van der Poels route naar WK veldrijden: kort maar krachtig, met 12 crossen in 6 weken

Kort maar krachtig. Zo is de voorbereiding van Mathieu van der Poel op de WK veldrijden wel te noemen. De vijfvoudig wereldkampioen veldrijden begint zijn crossseizoen op 22 december in het Belgische Mol en hoopt volgend jaar op 4 februari in het Tsjechische Tabor zijn wereldtitel te prolongeren. In totaal rijdt Van der Poel voor de WK in zes weken twaalf veldritten, waaronder zes wereldbekerwedstrijden. Vooral rond de feestdagen krijgt de 28-jarige Van der Poel het druk: van Tweede Kerstdag tot en met Nieuwjaarsdag rijdt hij in zes dagen vijf wedstrijden. Op 30 december is de regenboogtrui voor het eerst in de Nederlandse modder te bewonderen, bij de wereldbeker in Hulst.

Foto: 3e1bdf07-d143-3187-9035-4aa5705ee3bf - Instagram @alpecindeceuninck

Nadat Van der Poel begin augustus wereldkampioen op de weg was geworden, laste hij een pauze in. Hij reed in september nog wel vier wedstrijden in zijn nieuwe regenboogtrui, maar liet zich daarna pas afgelopen weekeinde weer zien bij een criterium in Madrid. Vorig jaar begon Van der Poel eind november aan zijn crossseizoen. Nu heeft hij ervoor gekozen om nog langer te wachten met het opzoeken van wedstrijdprikkels. Geen EK veldrijden Van der Poel is aankomend weekeinde dus nog niet van de partij bij de EK veldrijden. Ook zijn grote rivaal Wout van Aert (drievoudig wereldkampioen) is nog niet begonnen aan zijn seizoen in het veld, net als voormalig wereldkampioen Tom Pidcock.