Van de Zandschulp uitgeschakeld in Parijs na kansloze missie tegen Roeblev

Van de Zandschulp schakelde eerder Adrian Mannarino (de nummer 25 van de wereld) en Tommy Paul (12) knap uit, maar Roeblev, die negen van zijn vorige elf partijen had gewonnen, was domweg sterker. Op opslag en in de veelal korte rally's deed de bijna foutloze Rus niks cadeau.

In de tweede set werd de Veenendaler in een slordige game op 3-3 gebroken. In de volgende game kreeg hij zijn enige kans op een break, maar die benutte hij niet. Roeblev brak Van de Zandschulp in de daaropvolgende game opnieuw.

Daarmee blijft Tallon Griekspoor de enige overgebleven Nederlander in Parijs. Hij speelt vanavond (19.30 uur) zijn achtste finale tegen de als eerste geplaatste Novak Djokovic.