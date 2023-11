Dost kampt met ontstoken hartspier en 'neemt even afstand van het voetbal'

Voetballer Bas Dost heeft een ontstoken hartspier. Dat is de reden dat hij afgelopen zondag in de wedstrijd tegen AZ in de negentigste minuut naar het gras ging. Dost werd op het veld gereanimeerd en verliet even later per brancard het veld.

Dost geeft ook aan voorlopig even afstand te nemen van de sport om te herstellen. "Ik ga de komende tijd doorbrengen met mijn gezin en familie. Ik hoop dat iedereen dat respecteert. Ik kom me de komende maanden vanzelf weer melden in het Goffertstadion. Dan zal ik ook een keer mijn verhaal doen, vooral om de sportwereld te helpen en te leren van wat mij is overkomen en waardoor ik het nog kan navertellen."

Vaccinaties

"Graag wil ik benadrukken dat mijn ontsteking niets met vaccinaties te maken heeft", vervolgt Dost, die ook vertelt dat hij de sport voorlopig erg zal missen.

"In de eerste plaats mijn collega's, maar ook de supporters, trainingen en de sfeer in voetbalstadions. Ik kan daar ontzettend van genieten. Nu is het echter tijd om naar mezelf te kijken en rust te nemen. Ik reken even nergens op, alleen op mijn herstel te midden van mijn gezin en familie."

Restant

Nadat Dost van het veld was gedragen werd de wedstrijd gestaakt. Het restant van het duel, waarin NEC een 2-1 voorsprong had, wordt op woensdag 6 december uitgespeeld. Het zal gaan om een halve minuut van de reguliere speeltijd en de minimale extra tijd van vijf minuten.

