Minder slots toegewezen op Schiphol door krimp, geen plek voor nieuwkomers

Luchtvaartmaatschappijen hebben vandaag te horen gekregen hoeveel zij van en naar Schiphol mogen vliegen aankomende zomer. Voor 84 vliegmaatschappijen die op Schiphol actief zijn geldt dat zij 3,1 procent minder mogen vliegen dan waarvoor ze rechten hebben.

Dat heeft de slotcoördinator, die verantwoordelijk is voor de verdeling van het aantal start- en landingsrechten (de zogeheten slots), bekend gemaakt.

Voor de groep Air France KLM, waaronder ook Transavia valt, betekent dat 5700 vluchten minder, zegt slotcoördinator Hugo Thomassen. De zomerperiode loopt van april tot en met oktober.

Krimp mag doorgaan

Het demissionaire kabinet wil dat Schiphol krimpt, vooral vanwege geluidsoverlast voor bewoners. De eerste stap daarvoor zet het kabinet voor komend seizoen; vanaf april is er nog ruimte voor 460.000 vluchten per jaar op Schiphol. Daarom leveren alle maatschappijen nu in.

KLM laat weten teleurgesteld te zijn. Voor KLM alleen gaat het om ongeveer 17 vluchten per dag minder dan voor de coronacrisis, zegt het bedrijf. Luchtvaartmaatschappijen met KLM voorop stapten naar de rechter om de krimp van het aantal vliegbewegingen tegen te houden, maar in hoger beroep kreeg de Staat gelijk: de krimp mocht doorgaan.

Luchtvaartmaatschappijen gaan nog in cassatie bij de Hoge Raad, de laatste mogelijkheid om een rechterlijke uitspraak aan te vechten. "KLM richt zich op de cassatiezaak om aan te tonen dat de gevolgde procedure niet voldoet aan de wet- en regelgeving", schrijft het bedrijf in een reactie op de slotverdeling.

Nieuwkomers buiten de boot

De slotcoördinator zegt dat de verdeling verandert, mocht de Hoge Raad oordelen dat er toch meer vluchten mogen worden uitgevoerd. In eerste instantie zou de slotcoördinator dan meer historische slots toewijzen.

Voor luchtvaartmaatschappijen zijn historische start- en landingsrechten van groot belang. Wanneer de maatschappijen (een groot deel van de) toegewezen slots gebruiken behouden ze het recht op dat slot. Vanwege de krimp kon de slotcoördinator voor aankomende zomer niet alle historische rechten toewijzen.

Nieuwkomers zonder historische rechten vallen daardoor helemaal buiten de boot, waaronder luchtvaartmaatschappij JetBlue. Dat bedrijf is sinds eind augustus actief op Schiphol, maar komende zomer krijgt de luchtvaartmaatschappij geen start- en landingsrechten. Dat geldt ook voor 23 andere nieuwkomers.

Het Amerikaanse ministerie van Transport dreigde eerder in een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, die De Telegraaf in handen kreeg, dat KLM ook rechten in de VS zou verliezen als Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen slots verliezen door de krimp.

Het demissionaire kabinet zet in op nog verdere krimp van de luchthaven, naar 452.500 vliegbewegingen. Daarvoor volgt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nu een procedure bij de Europese Commissie.