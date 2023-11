Maker nepseksvideo Welmoed Sijtsma krijgt voorwaardelijke taakstraf

Een 39-jarige man uit Amersfoort die een pornografische deepfakevideo maakte en verspreidde van presentatrice Welmoed Sijtsma krijgt een voorwaardelijke taakstraf van 180 uur. Het OM had naast een onvoorwaardelijke taakstraf ook een voorwaardelijke celstraf van twee maanden geëist, maar daarin ging de rechter niet mee.

Sijtsma kwam er vorig jaar achter dat er op internet een filmpje circuleerde waarop zij te zien lijkt te zijn. Het bleek om een zogenoemde deepfakepornovideo te gaan. Bij zo'n video worden beelden gemanipuleerd met kunstmatige intelligentie. Met behulp van die techniek plakte de maker het hoofd van Sijtsma op het lichaam van een pornoactrice, die seks had met een man.

Benieuwd naar de techniek

Tijdens een eerdere zitting betuigde de dader spijt. Hij zei dat hij nieuwsgierig was of het hem zelf ook zou lukken om een deepfakevideo te maken. Ook wilde hij weten wat anderen ervan vonden.

Dat neemt de rechtbank hem kwalijk. "Hij trok zich weinig aan van de gevolgen die dit voor de vrouw zou kunnen hebben. De psychische gevolgen voor slachtoffers van wie zonder toestemming een deepfakepornovideo is gemaakt en gepubliceerd, kunnen ernstig en langdurig zijn."

Sijtsma spoorde de maker op

Sijtsma kwam de maker van de video zelf op het spoor. In haar televisieserie Welmoed en sexfakes dook ze in de wereld van nepseksvideo's. Uiteindelijk lukte het Sijtsma om via een chat in gesprek te gaan met de maker van de seksvideo waarin zij te zien was.

De publiciteit die de dader hierdoor kreeg en de impact die de zaak op hem heeft gehad, weegt de rechter mee. Daarom valt de straf lager uit dan de eis. "De zaak heeft een zware wissel op de man getrokken."