KNVB: 'In veronderstelling dat amateurclubs bekerduels mogen spelen'

De wedstrijden in het amateurvoetbal worden de komende vier weken stilgelegd om het aantal coronabesmettingen in te dammen, maar de KNVB gaat er vooralsnog wel vanuit dat de duels van 26 amateurverenigingen (tegen profclubs) in het KNVB-bekertoernooi eind oktober doorgaan. "Het is een betaald voetbaltoernooi, dus dan zou je mogen veronderstellen dat ook de amateurclubs mogen voetballen", vertelt Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal bij de KNVB, in een eerste reactie op de nieuwe maatregelen van het kabinet. Het gaat onder meer om de bekerwedstrijden DVS-Willem II, Staphorst-PEC Zwolle, TEC-FC Groningen en HHC-Vitesse. "De vraag is wel of dat praktisch kan. Zijn ze fit genoeg om te spelen? Moeten ze getest worden?", zijn vragen die Van der Zee heeft. "Dat gaan we morgen navragen bij VWS en ons ook intern op beraden." Vrouwen Eredivisie Premier Mark Rutte maakte in de persconferentie bekend dat de wedstrijden in de eredivisie en eerste divisie kunnen worden gespeeld. Wat niet duidelijk werd, is of ook de Vrouwen Eredivisie doorgang kan vinden. De KNVB gaat uit van wel. "Rutte heeft gezegd dat de eredivisie en eerste divisie kunnen doorgaan. Wij hebben de mannen en de vrouwen gelijkgesteld, dus gaan er vanuit dat de Vrouwen Eredivisie ook doorgaat", aldus Van der Zee. "Wij morgen ook daarover in overleg met VWS."

Bij de KNVB valt het vrouwenvoetbal in Nederland onder de amateurtak. Volgens Van der Zee maakt dat in dit geval niets uit. "Het is een professionele topsport. Clubs spelen op topsportaccommodaties. Hoe dat juridisch en technisch bij ons is geregeld, interesseert niemand iets." Volgens Van der Zee gaan ook de interlands van het Nederlands vrouwenelftal tegen Estland en Kosovo vooralsnog door. 'Kost amateurvoetbal 4 miljoen per weekend' In de voetballerij wordt de amateurtak het hardst geraakt door de nieuwe maatregelen. Drie weken geleden werd al besloten dat de sportkantines dicht moesten en dat ook publiek niet meer welkom was - regels die dinsdagavond werden verlengd - en nu is dus ook besloten amateurcompetities stil te leggen om het aantal reisbewegingen en sociale contacten te verminderen. De KNVB-directeur zegt, gezien de ontwikkeling van het coronavirus, begrip te hebben voor het kabinetsbesluit, maar maakt zich ook ernstige zorgen over de toekomst van vele verenigingen.

