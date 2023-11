Vanavond op tv: Brede invasie in Gaza • Verdeeldheid binnen Hamas? • In gesprek met Thierry Baudet (FvD)

Verschillende media melden zware gevechten tussen strijders van Hamas en het Israëlische leger. "We staan aan de poorten van Gaza-Stad", zegt een woordvoerder van het Israëlische leger. Zowel vanuit het noorden als vanuit het oosten is het leger tot diep de Gazastrook binnengedrongen, zo blijkt ook uit satellietfoto's. Grondsoldaten krijgen steun van de luchtmacht die geregeld aanvallen uitvoert, ook boven het zuiden van de Gazastrook.

Substantiële opmars van Israël in Gaza

Gematigden en radicalen staan binnen Hamas vaak tegenover elkaar. Wat is de koers en de positie van de militaire en politieke leiders van Hamas, nu de oorlog met Israël al drie weken duurt. En wie zullen er profiteren van het geëscaleerde conflict?

In gesprek met Thierry Baudet (FvD)

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen komt Nieuwsuur met speciale uitzendingen. Centraal staan thema-afleveringen rondom de grootste politieke partijen. We interviewen de lijsttrekkers, ontleden de partijen aan de hand van verkiezingsprogramma's en stemgedrag en kiezers uit eigen kring komen aan bod met verwachtingen, ambities en kritiek. Vanavond is te gast: Thierry Baudet, politiek leider van Forum voor Democratie.