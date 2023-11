Man fietst door rood en blijkt in Duitsland nog 15 jaar celstraf te hebben

In Capelle aan den IJssel heeft de politie gisteravond een man opgepakt die in Duitsland een celstraf van 15 jaar had openstaan. De celstraf kwam aan het licht nadat de man door een rood stoplicht was gefietst.

Toen hij dat deed, werd hij door agenten aangehouden. "De man gaf aan dat hij het heel erg koud had en daarom snel naar huis wilde", zegt de politie.

Bij het controleren van zijn gegevens bleek dus dat hij nog een gevangenisstraf van 15 jaar moet uitzitten in Duitsland. Waarvoor hij die straf precies heeft gekregen, is niet bekend.

De verdachte wordt overgeleverd aan Duitsland, meldt Rijnmond. "De bekeuring voor het fietsen door rood krijgt hij er ook nog bij", aldus de politie.