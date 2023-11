Champions League-duels Ajax-vrouwen live te zien bij de NOS

De NOS zendt dit seizoen de UEFA Champions League vrouwen live uit. Het gaat om de duels van Ajax, de eerste Nederlandse deelnemer in de groepsfase van de Champions League, en wedstrijden in de kwartfinales, de halve finales en de finale van het toernooi. De wedstrijden worden live uitgezonden op NPO 3, NOS.nl, de NOS-app en NPO Start. Ook zijn ze te zien via NOS Live, de Smart TV-app van de NOS en op de radio bij Langs de Lijn En Omstreken. "We zijn heel trots dat we deze rechten hebben bemachtigd," zegt Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur van NOS Sport. "De beste Nederlandse voetbalsters spelen in dit toernooi, maar de wedstrijden waren niet te zien op een open tv-kanaal. Nu voor het eerst een Nederlandse club de groepsfase heeft bereikt, is het nog relevanter geworden."

Ajax neemt het in de groepsfase van de Champions League op tegen Paris Saint-Germain, Bayern München en AS Roma. De ploeg van trainer Suzanne Bakker begint met een thuiswedstrijd op woensdag 15 november tegen het PSG van internationals Jackie Groenen en Lieke Martens. Ajax, dat zich twee weken geleden via FC Zürich plaatste voor de Champions League, speelt alle thuiswedstrijden in de Johan Cruijff Arena. De kwartfinales van de Champions League worden in maart gespeeld, de halve finales in april. De finale van het kampioenenbal staat in mei gepland in stadion San Mamés in Bilbao.