In derde kwartaal opnieuw verdubbeling van de winst bij ING

ING heeft in het derde kwartaal opnieuw de winst verdubbeld: de nettowinst kwam uit op bijna 2 miljard euro. De bank profiteerde vooral van gestegen inkomsten uit rente, met name bij particuliere klanten. Daarnaast hoefde ING veel minder geld in de stroppenpot voor wanbetalingen te steken.

In het tweede kwartaal van dit jaar had ING al een winst van 2,1 miljard euro behaald. De hoge winst is opvallend: eerder waarschuwde het bedrijf nog voor tegenvallende resultaten door de afkoelende economie en geopolitieke spanningen.

Toch zegt de hoge bedrijfswinst niet dat het gevaar geweken is, denkt topman Steven van Rijswijk: "Er zijn een heleboel factoren die niet de goede kant op kunnen gaan en de onzekerheid is hoog. Als de geopolitieke spanning zich zou uitbreiden, kan dat weer leiden tot het verhogen van de energieprijzen. Dat zou weer een afkoelend effect hebben op de economie."

Wel voerde de Europese Centrale Bank (ECB) de rente de afgelopen maanden opnieuw op en daar profiteert ING van. Ook nam het aantal klanten met 181.000 toe, met name in Duitsland, Australië en Turkije.

Niet nadelig

Ook bij de Nederlandse divisie van ING groeide de winst, met een derde. Hier profiteerde ING wederom van hogere inkomsten uit rente. Daarnaast betaalden klanten meer voor betaalpakketten en diensten, zoals reisverzekeringen. ING verhoogde de spaarrente de afgelopen periode naar 1,5 procent. Of de hoge rente-inkomsten uiteindelijk zullen leiden tot een verdere verhoging van de spaarrente, wil Van Rijswijk nog niet zeggen.

Bij ING België haalden klanten voor 2,3 miljard euro aan spaargeld weg, zo blijkt uit de kwartaalcijfers. ING meldt dat dit vooral komt door klanten die hun geld in schuldpapier van de Belgische overheid hebben gestoken, zogenoemde staatsbons.

Volgens Van Rijswijk is deze actie van de Belgische overheid niet nadelig voor de bank: "Dit soort bedragen zijn relatief beperkt op het grotere geheel." Hij wijst erop dat het aan een land zelf is om dit soort keuzes te maken.

Beloning aandeelhouders

Met de nieuwe kwartaalwinst kondigde ING ook een extra beloning voor aandeelhouders aan. De bank wil voor 2,5 miljard euro aan eigen aandelen gaan inkopen. Dat levert beleggers een hogere winstuitkering op, omdat het zogenoemde dividend over minder aandelen verdeeld gaat worden.

Voor het nieuwe aandeleninkoopprogramma heeft de ECB toestemming gegeven, omdat de buffers van ING hoog genoeg zijn.