Dubbele fouten nekken Gauff tegen Swiatek bij WTA Finals in winderig Mexico

Coco Gauff heeft bij de WTA Finals in Mexico een pijnlijke nederlaag geleden. De Amerikaanse winnares van de US Open sloeg vier dubbele fouten op rij toen ze voor de tweede set serveerde en verloor vervolgens in twee sets (6-0, 7-5) van Iga Swiatek.

Door deze zege heeft Swiatek met twee winstpartijen de leiding genomen in haar groep bij het eindejaarstoernooi. Gauff en de Tunesische Ons Jabeur volgen met ieder een zege en een nederlaag achter de Poolse. Jabeur klopte de Tsjechische Marketa Vondrousova in twee sets (6-4, 6-3). In elke groep gaan de nummers één en twee door naar de halve finales.

Gehinderd door de wind produceerde Gauff slechts 6 'winners', tegenover 31 onnodige fouten. Het was de negende keer dat Gauff van drievoudig grandslamwinnares Swiatek verloor. Eerder dit jaar had ze de Poolse voor het eerst verslagen, vlak voor haar winst op de US Open.

Zware dag op kantoor

"Een zware dag op kantoor", zo omschreef Gauff het verlies tegen Swiatek. "Ik heb mijn hoofd er niet bij kunnen houden toen ik de kans had om de tweede set te pakken", concludeerde de pas 19-jarige Amerikaanse die recentelijk een korte pauze inlaste als gevolg van een schouderblessure.

Het was haar opgevallen dat er veel stoeltjes op de tribunes in Cancun leeg waren. "Zonde dat het stadion niet vol zit", vond de als derde geplaatste Amerikaanse. "Hopelijk komen we in de toekomst niet meer in deze situatie en wordt het beter", viel de als tweede geplaatste Swiatek haar bij.

Twee maanden geleden pas werd bekend dat de WTA Finals in de Mexicaanse badplaats zouden worden gehouden. De deelneemsters hebben veel kritiek op de organisatie. De kritiek betreft vooral de tijdelijke hardcourtbaan die pas heel laat klaar was en waar de ballen vreemd lijken te stuiteren.