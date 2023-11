Cel voor makers van Indonesische hoestdrank na kindersterfte

De directeur en drie andere leidinggevenden van een geneesmiddelenbedrijf uit Indonesië zijn veroordeeld tot twee jaar cel. Een hoestdrank die het bedrijf produceerde is in verband gebracht met de dood van meer dan 200 kinderen.

De rechter in Oost-Java veroordeelde het viertal voor het opzettelijk maken van een product dat niet aan de veiligheidseisen voldeed. Ze moeten ook elk een boete betalen van omgerekend 60.000 euro.

In de hoestdrank van het bedrijf Afi Farma zat het giftige ethyleenglycol. Die stof zit onder meer in verf en remvloeistof en kan nier- en leverproblemen veroorzaken. Vooral bij jonge kinderen kan dat dodelijk zijn.

Niet getest

Afi Farma wees de vinger naar zijn leverancier. Die had de giftige stof bezorgd, terwijl het veilige propyleenglycol was besteld. Maar omdat het bedrijf de ingrediënten zelf niet had getest en vertrouwde op de informatie van de leverancier is de giftige stof in de hoestdrank beland.

De advocaat van Afi Farma zei tegen de BBC dat de toezichthouder in Indonesië niet eist dat medicijnfabrieken de ingrediënten zelf moet testen, maar de rechter vond dat geen goed argument.

De aanklagers hadden negen jaar cel jaar geëist tegen de directeur en zeven jaar tegen de andere leidinggevenden.

Gambia en Oezbekistan

Sinds 2022 stierven meer dan 200 Indonesische kinderen, van wie de meesten jonger waren dan 5 jaar, aan acuut nierfalen door giftige hoestsiroop. Ook in Gambia en Oezbekistan overleden bij elkaar zo'n honderd kinderen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft waarschuwingen afgegeven voor zes hoestsiropen die in India en Indonesië worden gemaakt.