Honkballers Texas Rangers winnen World Series, maar geen feestje in zwembad

Texas Rangers heeft voor de eerste keer in de 63-jarige clubhistorie de World Series gewonnen. De club uit Arlington veroverde de Amerikaanse honkbaltitel door vannacht met 5-0 van Arizona Diamondbacks te winnen en daardoor de finale met 4-1 te beslissen.

Na het slagfestijn in de vierde wedstrijd die met 11-7 naar Texas was gegaan, duurde het nu tot de zevende inning voordat er voor het eerst werd gescoord, Dat gebeurde door Corey Seager, die door teamgenoot Mitch Garver werd binnen geslagen.

In negende inning volgden nog Texaanse vier runs, na een serie honkslagen, met een homerun van Marcus Semien als slagroom op de spreekwoordelijke taart. De slagmensen van Arizona kregen geen vat op de werpers van Texas. Met een strike-out voor Ketel Marte maakte Josh Sborz een einde aan de wedstrijd en kon het feestvieren beginnen.

Daarbij hadden de dolblije spelers van de Rangers hun zinnen gezet op een feestje in het zwembad, waar het stadion van Arizona in het rechtsveld over beschikt. Een handvol veiligheidsmensen voorkwam dat de kersverse kampioenen een duik in het bad namen, waar normaal gesproken fans al badend de wedstrijd kunnen volgen.